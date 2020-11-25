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وفق africanintelligence: السلطات الهولندية ترفض تعيين المدير السابق للأمن الوطني كمال القيزاني سفيرا لتونس في لاهاي

Le Parlement La Haye/Pixabay
Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 14:04 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - كشف الاربعاء 25 نوفمبر، موقع africanintelligence أن السلطات الهولندية رفضت تعيين المدير السابق للأمن الوطني كمال القيزاني سفيرا لتونس في لاهاي.

وأشار الموقع الي أن السلطات الهولندية لا تزال متردّدة بشأن قبول أوراق اعتماد كمال القيزاني الأمر الذي حال دون مباشرته لمهامه رغم تعيينه في شهر سبتمبر الماضي ما يمكن اعتباره سابقة في تاريخ الديبلوماسية التونسية.





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