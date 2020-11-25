   Hedi Jouini - يا دم الغالي  

في المحمدية... تلميذ يفارق الحياة خلال تحيّة العلم

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 11:08 قراءة: 0 د, 29 ث
قالت المديرة الجهوية للتربية ببن عروس نادية العياري إنّ تلميذا توفي أمس خلال تحية للعلم بإحدى مدارس المحمدية، موضّحة أنّه كان يعاني من حالة مرضية على مستوى القلب.

وأكّدت خلال برنامح صباح الناس على موزاييك اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 أنّ التلميذ كان من المفروض أن يجري عملية جراحية على مستوى القلب لكن تأجّلت نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا.


وكشفت المديرة الجهوية للصحة أنّ الوفاة كانت ناتجة عن سكتة قلبية، وقد توقفت الدروس بالمدرسة اليوم اعتبارا للحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الإطار المدرسي والتلاميذ لفقدان زميلهم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215685



En continu

Toutes les news

الأربعاء 25 نوفمبر 2020 | 10 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:08 05:37
21°
 21° % 49 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
21°-1320°-1421°-1522°-1617°-14
  • Avoirs en devises
    21444,1

  • (24 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25400 DT        1$ =2,74446 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24 nov)   1065,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة