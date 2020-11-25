في المحمدية... تلميذ يفارق الحياة خلال تحيّة العلم

قالت المديرة الجهوية للتربية ببن عروس نادية العياري إنّ تلميذا توفي أمس خلال تحية للعلم بإحدى مدارس المحمدية، موضّحة أنّه كان يعاني من حالة مرضية على مستوى القلب.
وأكّدت خلال برنامح صباح الناس على موزاييك اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 أنّ التلميذ كان من المفروض أن يجري عملية جراحية على مستوى القلب لكن تأجّلت نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا.
وكشفت المديرة الجهوية للصحة أنّ الوفاة كانت ناتجة عن سكتة قلبية، وقد توقفت الدروس بالمدرسة اليوم اعتبارا للحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الإطار المدرسي والتلاميذ لفقدان زميلهم.
وأكّدت خلال برنامح صباح الناس على موزاييك اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 أنّ التلميذ كان من المفروض أن يجري عملية جراحية على مستوى القلب لكن تأجّلت نظرا للظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد بسبب جائحة كورونا.
وكشفت المديرة الجهوية للصحة أنّ الوفاة كانت ناتجة عن سكتة قلبية، وقد توقفت الدروس بالمدرسة اليوم اعتبارا للحالة النفسية الصعبة التي يمر بها الإطار المدرسي والتلاميذ لفقدان زميلهم.
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