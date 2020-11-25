الجامعة العامة لمتقاعدي قوات الامن الداخلي والديوانة تطالب راسي السلطة التنفيذية باحترام قرارات القضاء

باب نات -

في بيان لها اصدرته علي صفحتها الرسمية بالفايسبوك وتلقت باب نات نسخة منه نشرت الجمعية العامة لمتقاعدي قوات الامن الداخلي والديوانة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات قوات الامن الداخلي بيانا شديد اللهجة طالبت من خلاله باحترام علوية القانون وتفعيل الاحكام الصادرة عن السلطات القضائية ايمانا من المنضوين تحت لواء الجمعية بتمكين المتقاضين من حقوقهم كاملة .وقالت في بيانها ان البيان جاء بعد انتظار طويل وصدر اثر مقابلة اعضاء الجمعية لوزير الداخلية الحالي طالبة عدم الزج بابناء المؤسسة في التجاذبات السياسية التي دفع ثمنها العديد من الاطارات معتبرة السكوت عن الحق وصمة عار لن يمحوها التاريخ مستشهدة بمظلمة العقيد لطفي القلمامي الذي يحظي بسمعة طيبة و اجماع بين زملائه حتي لا يدفع الياس ببعضهم للجوء الي القضاء الدولي لاجبار الدولة التونسية على احترام احكام القضاء وناشدت المجتمع المدني والحقوقي والاعلام الدفع بهذا الاتجاه احتراما لعلوية القضاء وحتي لا تبقي هذه الوضعيات معلقة الى مالانهاية له.وقد وجد البيان تفاعلات كبرى من قبل العديد حيث طالب السيد عبد المجيد البلومي الناشط في المجتمع المدني النقابات بضرورة التحرك في هذا الاتجاه لانه من صميم مهامهم التي انيطت بعهدتهم والابتعاد عن الاستقطاب من قبل السياسيين .