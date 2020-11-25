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ياسين العياري يطالب الفيفا بعمليات تدقيق وتقصي حول جامعة كرة القدم

Publié le Mercredi 25 Novembre 2020 - 08:36 قراءة: 0 د, 43 ث
أعلن النائب المستقل عن حركة "أمل وعمل" ياسين العياري أنّه قام بمراسلة الكاتبة العامة للإتحاد الدولي لكرة القدم ''الفيفا'' لطلب عمليات تدقيق و تقصي حول الجامعة التونسية لكرة القدم.

وأوضح العياري في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية على الفيسبوك ،أنّ هذا الطلب يأتي على خلفية وجود شبهات حول ارتكاب مخالفات خطيرة للميثاق الأخلاقي للفيفا من قبل الرئيس الحالي للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء.كما اتهمه بتهديد الجريء للسلم الأهلي في تونس، على خلفية ملفّ هلال الشابة.


كما ضمن العياري مراسلته للفيفا ، إشارة إلى شبهات اختلاس أموال الذي ورد في تقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اضافة إلى شبهة وظيفة وهمية وشبهات الفساد المتعلقة بملف عقد عقد استشهار، محلّ تحقيق.

كما أحاط العياري الفيفا علما بشبهات التداخل بين الرياضة والسياسية من خلال اعلان الجريء مساندته لرئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وطلبه من راشد الغنوشي التدخل لإيقاف تحقيق طالب به وزير الرياضة طارق ذياب.



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