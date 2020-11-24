سيدي بوزيد: وفاة زعرة غربالي أم الشهيدين السلطاني

توفيت يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، زعرة غربالي والدة الشهيدين مبروك وخليفة السلطاني، بالمستشفى الجهوي في سيدي بوزيد.وافادت اذاعة " شمس اف ام" ان والدة الشهيدين كانت تنتظر تدخلا جراحيا بالمستشفى، مشيرا إلى أنها لم تكن تشكو من أي مرض وكانت وفاتها طبيعية.وكان رئيس الحكومة هنشام المشيشي كلّف والي الجهة محمد صدقي بوعون، بالتحول إلى مسقط رأسها لتقديم إعانة للعائلة حتى تتمكن من إتمام بناء مسكنها بمغيلة في معتمدية جلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد ابنها مبروك على يد مجموعة من الإرهابيين المتمركزين آنذاك بجبل مغيلة.