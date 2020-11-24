عصام الشابي: محور الشر العربي تجاوز مرحلة التطبيع الى حدود التآمر وو التصدّي لهم و لأذرعهم واجب

" أكد اليوم راديو جيش الاحتلال قيام رئيس وزراء العدو نتنياهو بزيارة سرية الى العاصمة السعودية الرياض اين التقى ولي العهد ( صاحب المنشار) و وزير خارجية الرئيس الامريكي المغادر " ترامب" للتباحث في ما يمكن القيام به لكبح جماح ايران قبل تسلم الرئيس المنتخب "بايدن" للسلطة.

السقوط المدوي لمحور الشر العربي تجاوز مرحلة التطبيع الى حدود التآمر مع دولة الاحتلال لكبح "جماح" ايران و القبول بحماية اسرائيل لأنظمتها المتهالكة وفتح المنطقة على مصراعيها امام النهب الاستعماري.

أعداء الأمة مهما إختلفت أنظمتهم هم نفسهم أعداء الديمقراطية ،و التصدّي لهم و لأذرعهم بمختلف مسمّياتها أينما كانوا و مهما كانت الأقنعة التي يضعونها واجب مؤكّد لا يحتمل المساومة."

شن الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك هجوما حادا ضد الدول العربية المطبعة مع اسرائيل.ووصف عصام الشابي تلك الدول بانها محور الشر العربي قائلا " ان مواجهة اذرعها في كل مكان واجب".يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية لم تأخذ ما وصفته بـ"نصف النفي" السعودي للتقارير حول لقاء رئيس الحكومة الإسرائيلية وولي العهد السعودي، على محمل الجد، وطرحت تفسيرات لسبب تسريب هذا النبأ.وقالت القناة العامة الإسرائيلية "كان 11" إن اللقاء الذي عقد مساء الأحد، لم يكن الأول بين رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين سعوديين، غير أنه الأول الذي يتم تسريبه لوسائل الإعلام، معتبرة أن المقربين من الأمير محمد بن سلمان متحمسون لإمكانية التطبيع مع إسرائيل.