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تمرين بحري عسكري تونسي أمريكي عرض سواحل بنزرت

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 18:19 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - في إطار التعاون العسكري التونسي الأمريكي تم يوم أمس الاثنين 23 نوفمبر 2020 تنفيذ تمرين بحري مشترك تونسي أمريكي عرض سواحل بنزرت شارك فيه من الجانب التونسي فريق من طلائع البحرية و خافرة أعالي البحار صفنبعل و زوارق مطاطية و من الجانب الأمريكي باخرة USS HERSHEL WILLIAMS.




ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, يتمثل هذا التمرين في القيام بعمليات مداورة واعتراض لسفينة مشبوهة بمشاركة فريق طلائع بحرية من الجانبين بهدف التدرب على مواجهة الأعمال غير المشروعة بالبحر والتنسيق في مجال المراقبة البحرية والبحث و الإنقاذ و حماية الحدود البحرية .

وقد مثل هذا التمرين المشترك فرصة لتبادل الخبرات و التجارب بين البحريتين و تطوير قدراتيهما.

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