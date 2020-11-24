حسونة الناصفي: قدمنا مشروع لائحة لإدانة العنف اللفظي بين النواب

أفاد اليوم الثلاثاء رئيس كتلة الإصلاح بالبرلمان حسونة الناصفي بأن كتلته قررت ايداع مشروع لائحة للحد من العنف اللفظي سواء كان تجاه النواب او من طرف نائب تجاه الاطارات العليا للدولة ولإعضاء الحكومة ،مشددا على أن منسوب العنف داخل البرلمان ارتفع .وقال النافي في حوار لاذاعة شمس أف أم كل رؤساء الكتل تفاعلوا ايجابيا مع محتوى اللائحة ومضمونها بإستثناء كتلة الدستوري الحر التي اعبرت نفسها مستهدفة من هذه اللائحة.وتابع قائلا يوم 30 نوفمبر الجاري سيتم الصياغة النهائية لهذه اللائحة بعد تقديم المقترحات من طرف الكتل البرلمانية الاخرى ومن ثمة عرضها على الجلسة العامة للحد من منسوب العنف اللفظي.وكان اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية، المنعقد لإثنين، خصص للنظر في مشروع لائحة قدمها رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي تهدف الى إدانة "الخطاب غير المسؤول" داخل مجلس نواب الشعب، .وقرر اجتماع رؤساء الكتل، تحديد تاريخ 26 نوفمبر 2020 كأجل لتقديم مقترحات كتابية من قبل الكتل بخصوص هذه اللائحة و30 نوفمبر 2020 لإعداد صيغتها النهائية التي ستعرض على مكتب المجلس، لتحديد موعد عرضها على الجلسة العامة.وتهدف اللائحة إلى إدانة الخطاب غير المسؤول المتضمن للعنف اللفظي أو الرمزي داخل المجلس ودعوة كل النواب إلى الالتزام بسلوك حضاري وخطاب يعكس مكانة النائب كسلطة ناطقة باسم الشعب وفقا لضوابط أخلاقية تُضفي مزيدا من النجاعة على العمل النيابي وتحد من المظاهر المسيئة لصورة النائب والمجلس.