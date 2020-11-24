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جوهر بن مبارك: رغم ضجيج البنادر و الزكرة وعويل الزغراطة فإن لهيب وهج التغيير سيحرق في النهاية آمال القوّادة

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 13:42 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - نشر الثلاثاء 24 نوفمبر، المستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك تدوينة علّق فيها على التجاذبات السياسية التي تعرفها البلاد وذلك في علاقة بتحركات وتصريحات الأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسي.

ووصف جوهر بن مبارك عبير موسي ومن يساندها ب" القوادة"، مؤكدا أن الوعي ووهج التغيير سيحرق في النهاية أمالهم في العودة بالبلاد إلى الوراء.


وفي ما يلي تدوينة جوهر بن مبارك:

"رغم الظاهر المزعج، رغم الضجيج الذي تحدثه "البنادر و الزكرة" و جوقة الوافي و العماري و "شوابين التجّمع"، رغم عويل الزغرادة و "متقاعدي الشعب المهنية" فان لهيب الوعي ووهج التغيير سيحرق في النهاية آمال "القوّادة" اجمعين. هكذا سارت الأمور في الماضي و هكذا ستكون غدا."





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