منتج مصري يكشف محاولة مقداد السهيلي التحيّل عليه باسم فنانين وصحفيين في مبلغ يقدّر ب186 ألف دينار

باب نات -

كذّب الثلاثاء 24 نوفمبر، النقيب السابق للفنانين مقداد السهيلي الاتهامات التي وجّهها له المنتج المصري ياسر زايد والتي أكّدها معدّ البرامج بلال الميساوي.واتّهم السهيلي بلال الميساوي بالكذب داعيا أبناء نقابة الفنانين إلى قول كلمة حق في من وصفه "البزناس المصري" الذي يبيع الأوهام للبنات لتحقيق غايات قذرة حسب تعبير السهيلي.وكان المنتج المصري نشر تدوينة مرفوقة بصورة له مع مقداد السهيلي وأكّد أن هذا الأخير حاول سابقا التحيّل عليه باسم نقابة الفنانين في مبلغ قدره 60 ألف دولار (حوالي 186 ألف دينار).كما اتّهمه بمحاولة تحيّل أخري في مبلغ قدره 21 ألف دينار وأوضح قائلا "حاولت تعمل عليا مصلحة في تظاهرة ألبوم عرب زايد التي كان من المفترض أن تنظمها وزارة الشؤون الثقافية و تاخد مبلغ 18500 دينار علشان تعمل مؤتمر صحفي و طلبت 2500 دينار اتعاب صحافيين.