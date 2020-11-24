سنية الدهماني تحذّر من ذباب عبير: يا تكون عندك ثقافة الله وأحد وعبير ما كيفها حد والاّ انت نهضوي ورجعي

عبّرت الثلاثاء 24 نوفمبر، كرونيكور اذاعة اي أف أم، سنية الدهماني عن تعاطفها مع الفنان مهذّب الرميلي اثر تلقّه تهديدات بالقتل على خلفية رفضه حصور رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في اجتماع للفنانين بمدينة الثقافة.وقالت سنية الدهماني مستغربة "الّي يبهّت في الحكاية، الحملة الي تصير في الفايسبوك مباشرة كي واحد يقول كلمة في عبير موسي ينتقدها".وأضافت قائلة "اليوم عندنا مشكلة كبيرة في تونس وخاصة في علاقة بالستوري الحر، اياك تقول كلمة في عبير موسي، سمعنا منذ سنوات عن الذباب الأزرق الذي يتحرّك اذا تم انتقاد النهضة أو زعيمها راشد الغنوشي أو قياداتها لكن اليوم نحكيو على ذبّان عبير موسي".وأشارت سنية الدهماني إلى أنها الي اليوم لا تزال تتعرضّ للتهجم من أنصار عبير موسي بسبب بعض مواقفها منها وعلّقت قائلة "يعني اليوم يا تكون في ثقافة الله وأحد وعبير ما كيفها حد والا انت ما تجم تكون مع النهضة ورجيوحذّرت الدهماني قائلة "اليوم الديمقراطية في خطر خاطر وصلنا وقت تتكلم في سياسي، حتى في علاقة برئيس الجمهورية يخرجولك بالسب والشتم والمغالطات".