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بولبابه سالم يتساءل : أين الرئيس ؟ و أين مجلس الأمن القومي مما يحدث ؟

Publié le Mardi 24 Novembre 2020 - 11:41 قراءة: 1 د, 15 ث
باب نات - تساءل الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم عن غياب رئيس الدولة و مجلس الأمن القومي مما يحدث من شل للاقتصاد الوطني مع تنامي تخريب المكتسبات الوطنية و استفحال ظاهرة الفساد ، و قال في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان لرئيس الدولة صلاحيات واسعة عكس ما يردده بعض الجهلة فهو رئيس مجلس الأمن القومي و بإمكانه الاشراف على مجلس الوزراء و يملك وزارتي الدفاع و الخارجية و مستامن على تطبيق الدستور .. فالديموقراطية لا تعني العربدة ،، و القيادة ليست خطابات بل حفاظ على مصالح البلاد ،، و اضاف انه لا يمكن حل مشاكل البلاد في ظل الخلافات بين الرؤساء الثلاثة .


و كتب بولبابه سالم :

"أين الرئيس ؟
قيس سعيد هو رئيس مجلس الأمن القومي و المستامن على تطبيق الدستور و بامكانه رئاسة مجلس الوزراء وهو يشرف على وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ،،، صلاحيات لا يتمتع بها بعض الملوك ثم يأتيك جاهل ليقول ليس للرئيس صلاحيات و يجب تغيير النظام السياسي ...
البلطجة و العبث و الانفلات الحاصل في البلاد هذه الفترة من البرلمان الى الشارع يمكن تطويقه بقرارات صارمة من مجلس الأمن القومي ،، طبعا يحدث ذلك لما يكون الرؤساء الثلاثة على قلب رجل واحد و يكون للرئيس تصور و رؤية لإنقاذ البلاد و فرض سلطة القانون لأن الديمقراطية لا تعني الفوضى و العربدة .. القيادة ليست خطابات و شعارات ،، القيادة تعني وضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار و التصدي للعابثين و المخربين و محاسبة الفاسدين و اعتقال اباطرة المخدرات ،، اما الأخطر من النفايات الايطالية فهو ملف النفايات النووية المسكوت عنه منذ عقود ."


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215616

Sarramba  (France)  |Mardi 24 Novembre 2020 à 11h 51m |           
رئيس رُوحُو و قيسر الأوحد و قائد الجماهريّة القذّافية الثّانية شامتًا وماكرا شماتة الأعداء و مكر الثّعلب



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