Ooredoo تنجح في الوصول إلى 24 ولاية تونسية خلال حملتها التوعية ضد Covid-19

بلاغ صحفي -

أعلنت Ooredoo عن انتهاء جولاتها التحسيسية التي شملت 24 ولاية تونسية. وقد قامت Ooredoo بعدة جولات في البلاد منذ 27 أكتوبر، كجزء من حملتها التوعوية، لمزيد نشر الوعي فيما يتعلق بالإجراءات الصحية التي تحد من انتشار وباء Covid-19وقد كان هدف Ooredoo الأساسي خلال هذه الحملة، هو نشر رسائل إيجابية ومعلومات مفيدة حول كيفية التوقي من الفيروس. كما قامت الشركة بدعم مجهودات الدولة والمجتمع المدني من خلال توزيع عدد هام من لوازم الوقاية الصحية في القطارات والحافلات ومحطات الحافلات والجامعات والمدارس.وأعرب السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo، عن سعادته بهذه المبادرة قائلاً: "تفخر Ooredoo بأن تكون طرفا فاعلا في الجهود المبذولة لمكافحة وباء Covid-19 في البلاد. انا فخور جدًا بفريق Ooredoo تونس، وبالالتزام الذي أبداه لضمان نجاح هذه المبادرة والوصول إلى كافة الولايات. وأضاف : تمثل هذه السنة تحديًا كبيرًا لنا جميعا، ومع ذلك، فقد تمكنا من الاستمرار في التركيز على هدفنا الرئيسي ألا وهو تقديم أفضل الخدمات لحرفائنا بكل الطرق الممكنة، وحمايتهم والحفاظ على صحتهم. كما أود أن أحيي الجهود التي تبذلها السلطات الصحية في تونس لتعاونها ودعمها ".وتجدر الإشارة إلى أن Ooredoo قد أعلنت، بالتعاون مع وزارة الصحة، عن توفير معدات وتجهيزات الاتصال اللازمة لكافة الإدارات الصحية الإقليمية في 24 ولاية تونسية. وتأتي هذه المساهمة لدعم الطاقم الطبي في هذه الأوقات الصعبة لتسهيل عملهم، ولكن أيضًا كدعم معنوي لتمكينهم من البقاء على اتصال بعائلاتهم وأحبائهم.