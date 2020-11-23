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وزير الداخلية يكرم عائلة الشهيد البطل عبد العزيز الزواري

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 21:44 قراءة: 0 د, 44 ث
باب نات - تولى مساء اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 وزير الداخلية توفيق شرف الدين تكريم عائلة البطل "عبد العزيز الزواري" الذي طالته يد الغدر الإجرامية يوم 17 نوفمبر 2020 إثر قيامه بعمل بطولي عندما شارك الوحدات الأمنية مجهوداتها في إلقاء القبض على منحرف تولى سلب مواطنة بتونس العاصمة، وهو تكريم موجه له على إثر مشاركته لمنتسبي وزارة الداخلية قداسة عملهم الوطني الرامي للمحافظة على أمن المواطنين ومناعة التراب الوطني، حيث لم يتردد في القيام بكل ما أمكن له في تقديم المساعدة للوحدات الأمنية في إنفاذ القانون والضرب على يد المخالفين له.

ووفق بلاغ الداخلية كان هذا التكريم رسالة تضامن بين الأمني والمواطن لتوحيد مجهودات المجموعة الوطنية من أجل التصدي للجريمة بمختلف أنواعها والوقوف صفا واحدا أمام كل من تخول له نفسه العبث بالإستقرار العام بالبلاد.


وقد تولى وزير الداخلية تقليد البطل الصنف الأول من وسام الشرف لقوات الأمن الداخلي، مؤكدا لعائلته أنه وسام لا يليق إلا بالأبطال.

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