رئيـــس جمعيــة القضاة التونسيين: "اليوم قررنا باش نأخذ أمرنا في أيدينا "

باب نات -

أكد إليوم أنـس الحمـادي رئيـــس جمعيــة القضاة التونسيين أثناء تأبين المرحوم خالد العبروقي قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والذي توفي يوم أمس الأحد 22 نوفمبر 2020 إثر إصابته بوباء الكورونا. أن الذي حصل لزملائه جراء إصابتهم بفيروس الكورونا نتيجة الأوضاع المتردية داخل المحاكم ما تسبب في وفاتهم، يجب أن لا يتكرر حماية لجميع زملائه ..وقال أنـس الحمـادي " اليوم قررنا أن نأخذ أمرنا في أيدينا و نطالبك يا سيدي رئيس الحكومة بإنقاذ القضاة والقضاء والإستجابة لمطالبنا وهي موجودة على مكتبك .."وأضاف الحمادي أن زميلهم خالد العبروقي توفي جراء إصابته بوباء الكورونا كان يشتغل في القطب القضائي الاقتصادي والمالي دون أدني حماية فهو قد وهب حياته من أجل مقاومة الفساد .. و دعي الحمادي زملائه بهذه المناسبة إلى مواصلة العمل على مكافحة الجريمة ومقاومة الفساد من أجل تونس.