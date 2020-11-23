   Sadok Thraya - zouz a7mamet  

رئيـــس جمعيــة القضاة التونسيين: "اليوم قررنا باش نأخذ أمرنا في أيدينا "

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 21:22 قراءة: 0 د, 39 ث
باب نات - أكد إليوم أنـس الحمـادي رئيـــس جمعيــة القضاة التونسيين أثناء تأبين المرحوم خالد العبروقي قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والذي توفي يوم أمس الأحد 22 نوفمبر 2020 إثر إصابته بوباء الكورونا. أن الذي حصل لزملائه جراء إصابتهم بفيروس الكورونا نتيجة الأوضاع المتردية داخل المحاكم ما تسبب في وفاتهم، يجب أن لا يتكرر حماية لجميع زملائه ..

وقال أنـس الحمـادي " اليوم قررنا أن نأخذ أمرنا في أيدينا و نطالبك يا سيدي رئيس الحكومة بإنقاذ القضاة والقضاء والإستجابة لمطالبنا وهي موجودة على مكتبك .."


وأضاف الحمادي أن زميلهم خالد العبروقي توفي جراء إصابته بوباء الكورونا كان يشتغل في القطب القضائي الاقتصادي والمالي دون أدني حماية فهو قد وهب حياته من أجل مقاومة الفساد .. و دعي الحمادي زملائه بهذه المناسبة إلى مواصلة العمل على مكافحة الجريمة ومقاومة الفساد من أجل تونس.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215589

BenMoussa  ()  |Lundi 23 Novembre 2020 à 21h 32m |           
"اليوم قررنا باش نأخذ أمرنا في أيدينا "
وما تنسوش تبنو سبيطار لارواحكم



En continu

Toutes les news

الاثنين 23 نوفمبر 2020 | 8 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:06 05:35
17°
 19° % 82 :الرطــوبة
تونــس 15°
4.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
19°-1518°-1519°-1320°-1421°-15
  • Avoirs en devises
    21486,3

  • (20 nov)
  • Jours d'importation
    148
  •              1 € = 3,25254 DT        1$ =2,73857 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 nov)   1425,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة