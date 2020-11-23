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لجنة الفلاحة تستمع الى وزيرة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 21:16 قراءة: 0 د, 39 ث
باب نات - عقدت لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة صباح يوم الاثنين 23 نوفمبر وذلك عن طريق2020 وسائل التواصل عن بعد ، خصصتها للاستماع الى وزيرة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021.

وخلال النقاش أكد النواب أهمية قطاع الفلاحة ودوره في الاقتصاد الوطني وشددوا على ضرورة وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطاع ليصبح رافعة للاقتصاد الوطني، كما أوصوا بالعمل على دعم الفلاح وحمايته من المضاربين وتوفير التمويلات الضرورية للقطاع، هذا واستغرب النواب تراجع الاعتمادات المرسمة في ميزانية الوزارة والموجهة للتنمية والمياه بالرغم من الحاجة الملحة لتطوير هذه القطاعات للنهوض بالفلاحة التونسية.


وفي ردها أشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل حاليا على محاولة تجاوز العراقيل التي تحول دون تنمية القطاع الفلاحي مع رسم استراتيجية مستقبلية تساهم في الرفع من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

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