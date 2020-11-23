اجتماع رؤساء الكتل للنظر في مشروع لائحة تدين الخطاب المتضمن للعنف اللفظي أو الرمزي داخل المجلس

باب نات -

أشرفت سميرة الشواشي النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2020 على اجتماع رؤساء الكتل الذي خُصّص للنظر في مشروع لائحة مقدمة من رئيس كتلة الاصلاح.وتمت تلاوة مشروع هذه اللائحة التي تهدف الى ادانة الخطاب غير المسؤول المتضمن للعنف اللفظي أو الرمزي داخل المجلس، ودعوة كل النواب الى الالتزام بسلوك حضاري وخطاب يعكس مكانة النائب كسلطة ناطقة باسم الشعب وفقا لضوابط اخلاقية تُضفي مزيدا من النجاعة على العمل النيابي وتحد من المظاهر المسيئة لصورة النائب والمجلس .وقدّم الحاضرون ملاحظات من حيث شكل ومحتوى هذه اللائحة، مؤكّدين أهميتها في تنقية الاجواء وتجاوز العراقيل التي تقف امام حسن سير المؤسسة البرلمانية.وقرر اجتماع رؤساء الكتل تحديد تاريخ 26 نوفمبر 2020 كأجل لتقديم مقترحات كتابية من قبل الكتل بخصوص هذه اللائحة، و 30 نوفمبر 2020 لإعداد صيغتها النهائية التي ستعرض على مكتب المجلس، لتحديد موعد عرضها على الجلسة العامة.