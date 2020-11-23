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محمد بن سالم: مقربون من الغنّوشي تهجّموا على الجبالي في الفايسبوك وافشلوا تكليف علي العريض

Publié le Lundi 23 Novembre 2020 - 14:05 قراءة: 0 د, 29 ث
" كشف القيادي في حركة النهضة محمد بن سالم في حوار عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي زار القيادي السابق في الحركة حمادي الجبالي في منزله و طلب منه تقديم مُبادرة لكن بعض النّاس المقرّبين من رئيس الحركة افشلوها.
وأضاف محمد بن سالم "ان مقربين من راشد الغنّوشي تهجّموا على حمّادي الجبالي في الفايسبوك و تمّ صرف النّظر عن مُبادرته".
وتابع محمد بن سالم "نفس الطّرف الذي أفشل مُبادرة الجبالي يُحاول الآن بالتصريحات و التدوينات إفشال ما سمعنا عنه من تكليف لعلي العريّض".


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