بولبابه سالم : السعودية تريد تحالفا مع تركيا بعد انتخاب بايدن ،، و سياستنا الخارجية عمياء

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الملك سلمان بن عبد العزيز هاتف الرئيس اردوغان قبل ثلاثة ايام و اكد على أهمية العلاقات التركية السعودية و ضرورة التنسيق بين البلدين في الملفات الإقليمية ،، و اعتبر ذلك تحولا كبيرا في السياسة الخارجية السعودية خاصة انها جاءت بعد ايام من فوو المرشح الديمقراطي بايدن وأنهت دعوات داخلية لمقاطعة المنتجات التركية .. و اضاف في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان السعودية تعلم انها ستحاصر بضغوطات امريكية في مجال حقوق الانسان اضافة الى الإزعاج الإيراني مع تواجد قاعدة عسكرية تركية في قطر .من جهة أخرى قال بولبابه سالم ان تركيا تريد احياء الفضاء التركماني الكبير الذي يمتد من اسيا الوسطى الى اروربا الوسطى مرورا بالشرق الاوسط وهي تقاتل في أذربيجان و ليبيا و الصومال و سوريا و العراق و تضايق النفوذ الفرنسي في افريقيا ، و لا غرابة ان تكون تركيا هي الفائزة بالسوق الليبية لأنها أرسلت جيوشها للدفاع عن مصالحها ،، اما تونس فقد وصف سياستها الخارجية بالعمياء ."ملك السعودية يهاتف اردوغان قبل 3 ايام و يؤكد على متانة العلاقات التركية السعودية وأهمية التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الاقليمية . (للإشارة كانت هناك دعوات لمقاطعة المنتجات التركية قبل شهرين و اليوم صمت اصحابها )اثر صعود بايدن سارع الملك سلمان الى تغيير تحالفات بلده لانه يعلم ان الضغوطات ستزداد على السعودية و ستخف على ايران اضافة الى تواجد قاعدة عسكرية تركية في قطر .تركيا صارت قوة اقليمية و احيت الفضاء التركماني الكبير من اسيا الوسطى الى اوروبا الوسطى مرورا بالشرق الاوسط.تركيا اليوم تقاتل في ليبيا و الصومال و سوريا والعراق و أذربيجان وهي تزعج مناطق النفوذ الفرنسي حيث تفاجأ الفرنسيون بأجهزة التشويش المتطورة للجيش التركي .السعودية تريد حليفا قويا و الأتراك سيفرضون شروطهم ،، لذلك قلنا ان التغييرات قادمة الى المنطقة رغم ضجيج القوى الوظيفية التي قبضت الثمن سابقا .تركيا اليوم فازت بالسوق الليبية لأنها قاتلت و أرسلت الجيوش للدفاع عن مصالحها ،، اما نحن فسياستنا عمياء ،، عمياء يا ولدي .."