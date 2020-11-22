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بولبابه سالم : السعودية تريد تحالفا مع تركيا بعد انتخاب بايدن ،، و سياستنا الخارجية عمياء

Publié le Dimanche 22 Novembre 2020 - 11:41 قراءة: 1 د, 38 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم ان الملك سلمان بن عبد العزيز هاتف الرئيس اردوغان قبل ثلاثة ايام و اكد على أهمية العلاقات التركية السعودية و ضرورة التنسيق بين البلدين في الملفات الإقليمية ،، و اعتبر ذلك تحولا كبيرا في السياسة الخارجية السعودية خاصة انها جاءت بعد ايام من فوو المرشح الديمقراطي بايدن وأنهت دعوات داخلية لمقاطعة المنتجات التركية .. و اضاف في تدوينة على صفحته في الفيسبوك ان السعودية تعلم انها ستحاصر بضغوطات امريكية في مجال حقوق الانسان اضافة الى الإزعاج الإيراني مع تواجد قاعدة عسكرية تركية في قطر .

من جهة أخرى قال بولبابه سالم ان تركيا تريد احياء الفضاء التركماني الكبير الذي يمتد من اسيا الوسطى الى اروربا الوسطى مرورا بالشرق الاوسط وهي تقاتل في أذربيجان و ليبيا و الصومال و سوريا و العراق و تضايق النفوذ الفرنسي في افريقيا ، و لا غرابة ان تكون تركيا هي الفائزة بالسوق الليبية لأنها أرسلت جيوشها للدفاع عن مصالحها ،، اما تونس فقد وصف سياستها الخارجية بالعمياء .



و كتب بولبابه سالم :
"ملك السعودية يهاتف اردوغان قبل 3 ايام و يؤكد على متانة العلاقات التركية السعودية وأهمية التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الاقليمية . (للإشارة كانت هناك دعوات لمقاطعة المنتجات التركية قبل شهرين و اليوم صمت اصحابها )
اثر صعود بايدن سارع الملك سلمان الى تغيير تحالفات بلده لانه يعلم ان الضغوطات ستزداد على السعودية و ستخف على ايران اضافة الى تواجد قاعدة عسكرية تركية في قطر .
تركيا صارت قوة اقليمية و احيت الفضاء التركماني الكبير من اسيا الوسطى الى اوروبا الوسطى مرورا بالشرق الاوسط.
تركيا اليوم تقاتل في ليبيا و الصومال و سوريا والعراق و أذربيجان وهي تزعج مناطق النفوذ الفرنسي حيث تفاجأ الفرنسيون بأجهزة التشويش المتطورة للجيش التركي .
السعودية تريد حليفا قويا و الأتراك سيفرضون شروطهم ،، لذلك قلنا ان التغييرات قادمة الى المنطقة رغم ضجيج القوى الوظيفية التي قبضت الثمن سابقا .
تركيا اليوم فازت بالسوق الليبية لأنها قاتلت و أرسلت الجيوش للدفاع عن مصالحها ،، اما نحن فسياستنا عمياء ،، عمياء يا ولدي .."




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