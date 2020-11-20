الغنوشي يعبر عن استعداد مجلس النواب مساندة كل مبادرة تشريعية لتطوير قطاع عدول الإشهاد

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، صباح اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020 بقصر باردو، السيد قيس قبادة عميد عدول الاشهاد ورئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد مرفوقا بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس العلمي للجمعية .وابرز رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد الأهمية التي يحظى بها عدل الاشهاد واسهامه في منظومة العدالة من خلال اضطلاعه بالوظائف الموكولة له. كما استعرض المشاغل والصعوبات المتصلة بالقطاع ولاسيما المتعلق منها بالتراجع المسجّل في النشاط جراء تأثيرات أزمة كورونا على سائر القطاعات. وأكّد الحرص على مزيد تطوير المنظومة القانونية المتصلة بعمل عدول الاشهاد بما يتماشى مع أهمية الوظائف الموكولة اليهم ويواكب المعايير الدولية في المجال. وأوصى في هذا الصدد بضرورة تسريع الحكومة بعرض مشروع القانون المنظم لهذا المرفق على مصادقة مجلس نواب الشعب.وأكّد رئيس الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد ومرافقوه من جهة أخرى ما تكتسيه الحجة العادلة من أهمية في المنظومة التعاقدية، مشيرين الى ضرورة العمل على تطوير القانون المنظم للقطاع في اتجاه إرساء اعتماد هذه الالية على غرار ما هو معمول به في التجارب المقارنة إقليميا ودوليا ، بما يحدث نقلة نوعية في عمل عدول الاشهاد ويضفي مزيدا من الأمان القانوني والمصداقية على مختلف الحجج المحرّرة .كما أبرزوا مدى تأثير اعتماد الحجة العادلة على دعم مناخ الاستثمار وتعزيز علاقات تونس بشركائها الاقتصاديين لما لهذه الالية من أهمية في ضمان حقوق الافراد وصدقية المعلومات.وقد ثمّن رئيس مجلس نواب الشعب العمل الهام الذي يقوم به عدول الاشهاد واسهامهم النشيط في المنظومة القضائية، معربا عن تأييده لضرورة تطوير وتعصير النصوص القانونية المنظمة للقطاع بما يمكنه من مواكبة المعايير الدولية ويعزز دور عدول الاشهاد سواء في سير المرفق القضائي او من حيث مؤازرة المجهودات الوطنية لتنقية المناخ الاقتصادي وجلب الاستثمار.واعرب في هذا الصدد عن استعداد مجلس نواب الشعب لمساندة كل مبادرة تشريعية لتطوير القطاع ولاسيما ما يتعلق منها باعتماد الحجة العادلة التي تعد آلية ناجعة وضامنة للأمان القانوني والمصداقية.