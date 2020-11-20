وزير الداخلية: وراء انتشار المخدرات شخصيات نعرفها... تعتقد أنها نافذة... ومسؤولون خانوا ضمائرهم من أجل المال

باب نات -

قال الخميس 19 نوفمبر، وزير الداخلية توفيق شرف الدين إن المخدرات غول كبير يهدد الشعب التونسي نشط كثيرا في السنوات الأخيرة بسبب غياب النزاهة والحيادية والشرف عند بعض المسؤولين في مواقع مختلفة.وأكّد شرف الدين خلال جلسة الاستماع له في لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بأن المخدرات انتشرت بسبب خيانات بعض المسؤولين لضمائرهم وللشعب التونسي.وتابع قائلا "ما يعرفوش المخدرات الي يعدّيو فيها بش ياخذو الفلوس موش ماشية كان عند ولاد الناس بل نهار اخر بش تلقاهم عند بنتو وولدو".واعتبر شرف الدين أن الوزارة لن تنجح في التصدي للمخدرات دون الحرص على وضع المسؤولين الأمنيين الذين يكونوا في حجم هذه المسؤولية".وتابع جازما "سنتصدّى للمخدرات ونعرف الّي وراءها أشخاص يعتقدون أنهم نافذون، ونعرفوهم، لكن قبل نعرفوهم وما يمشيولهمش وتو نعرفوهم وبش نمشيوولهم والقانون سيكون فوق الجميع".