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رئاسة الجمهورية تنفي ما تم تداوله بخصوص حرمان تونس من أخذ الكلمة في اجتماعات الإتحاد الإفريقي

Publié le Jeudi 19 Novembre 2020 - 11:48 قراءة: 0 د, 48 ث
نفي اليوم الخميس وليد الحجام الملحق بالدائرة الديبلوماسية بديوان رئيس الجمهورية الأخبار التي تم تداولها بخصوص تسليط عقوبة من الدرجة الأولى،من طرف الإتحاد الإفريقي على تونس، تتمثل في حرمانها من أخذ الكلمة في اجتماعات المنظمة، لمدة ستة أشهر، بسبب عدم سداد مساهمتها في اعتمادات الاتحاد بعنوان 2020

وفي تصريح لماتنال اذاعة شمس قال وليد الحجام //تونس كانت دائما مساهمة وفية في ميزانية الاتحاد الافريقي بإعتبار أن تونس دولة مؤسسة للإتحاد //.
واكد الحجام وجود متخلدات بذمة تونس لصالح الإتحاد اللإفريقي ،قائلا .."ولكن تونس بصدد القيام بكل الإجراءات لتسديد مساهماتها في الإتحاد الإفريقي ولن يقع رمانها من أخذ الكلمة في اجتماعات المنظمة لمدّة ستة أشهر .


وكان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، قال أمس إن منظّمة الإتحاد الإفريقي سلّطت عقوبة، من الدّرجة الأولى، على تونس، تتمثّل في حرمانها من أخذ الكلمة في اجتماعات المنظمة، لمدّة ستة أشهر، بسبب عدم خلاص مساهمتها في اعتمادات الاتحاد بعنوان 2020.




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