طبّاخ القناة الوطنية: الهرقمة ترد العقل والرّوح وتهز الرّكايب وتحافظ على قدرات الراجل

باب نات -

أثار الطباخ رؤوف بالحاج خلال ظهوره الاربعاء 18 نوفمبر في برنامج صباحكم تونسي على القناة الوطنية جدلا ساخرا على صفحات الفايسبوك.وكان الطباخ بصدد اعداد طبق "الهرقمة" قبل أن يبدا في الحديث عنها قائلا " الهرقمة ترد العقل والروح تهز الركايب ومنصوح بيها وتحافظ عالقدرات .... متاع الراجل ".وتابع قائلا " هذا كلام جدودنا موش كلام طبّة والراجل يتكّى على مرتو يقلّها بش تعمللنا نهيّر شويّة هرقمة.وعلّق النشطاء بالقول "القناة الوطنية الي تخلص بفلوس التوانسة أصبحت تروّج الجهل والبهامة" وقال آخرون "ناس تتسابق على لقاح الكورونا والعالم ماكل بعضو وقناتنا الوطنية تحكيلنا عالهرقمة وعلاقتها ب قدرات السح الدح امبو ".