المشيشي يستقبل شيخة المدينة سعاد عبد الرحيم

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة، رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد بن عبد الرحيم.وتم خلال هذا اللقاء الحديث عن عدد من المشاريع المطروحة على بلدية تونس في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإمكانية انفتاح العاصمة على المحيط البحري، هذا إضافة للتسوية العقارية لعدد من العقارات والأراضي الدولية حتى يتم وضعها على ذمة البلدية لاستغلالها في عدد من المشاريع الاستثمارية.كما تم التطرق إلى عدد من الإشكاليات التي تعترض عمل بلدية تونس ومختلف البلديات الأخرى خاصة الصعوبات المالية ونقص العنصر البشري، وتم طرح إمكانية إفراد بلدية تونس بنظام خاص بها باعتبار ان هذه البلدية تضم ثلث السكان الموجودين في العاصمة وتجمع 15 دائرة بلدية.وأفادت سعاد عبد الرحيم أنها قدمت بالمناسبة دعوة لرئيس الحكومة للإشراف على ملتقى رؤساء البلديات الفرنكفونية الذي ستحتضنه بلادنا.