موند أفريك : الغنوشي... اللاعب الوحيد في الساحة السياسية التونسية و الشخصية الخلافية الأكثر أعداء

باب نات -

Rached Ghannouchi, seul maitre à bord en Tunisie

نشر موقع موند افريك الفرنسي تقريرا تحت عنوانتحدث عن الظهور الإعلامي الاخير لرئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على القناة الوطنية حيث ظهر و كأنه اللاعب الوحيد في الساحة السياسية التونسية .و اضاف التقرير بأن ظهور الغنوشي على التلفزيون الرسمي الاحد الماضي حمل عديد الرسائل في ظرف إستثنائي تعيشه البلاد بأزمة متعددة الابعاد سواء على المستوى السياسي او الإقتصادي أو الإجتماعي أراد من خلالها الظهور في موقع المتحكم في خيوط اللعبة .و اشار الموقع الفرنسي بأن الغنوشي استغل موقعه رئيسا للبرلمان للعب أدوار أخرى ديبلوماسية و هو ما جعله في موقع تصادم مع رئيس الجمهورية المسؤول الاول عن الديبلوماسية علاوة على استقباله مؤخرا لمجموعة من الخبراء الإقتصاديين للبحث عن حلول لمصاعب قانون المالية لسنة 2021.و أردف التقرير بالإشارة إلى النظام السياسي شبه البرلماني الذي كان الغنوشي احد مهندسيه مثل إطارا لصناعة الكثير من الاعداء حوله حتى من داخل حزبه .