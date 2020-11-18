أعلن وزير الصحة فوزي المهدي خلال نقطة اعلامية اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2020 أنّه تقرّر الترفيع في عدد ساعات عمل المطاعم إلى حدود الساعة السابعة مساء بداية من الاثنين القادم عوضا عن الرابعة بعد الظهر ولا ينسحب هذا القرار على المقاهي.
بداية من الاثنين القادم: تمديد توقيت عمل المطاعم إلى الساعة السابعة مساء
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الأربعاء 18 نوفمبر 2020|3 ربيع الثاني 1442
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