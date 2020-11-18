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بلديّة الكرم تدرس مع وزارة التربية امكانية استغلال أموال صندوق الزّكاة في صيانة المدارس

Publié le Mercredi 18 Novembre 2020 - 10:19 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - أعلنت الثلاثاء 17 نوفمبر، بلدية الكرم، عن انعقاد جلسة عمل بين رئيس البلدية فتحي العيوني واطارات من وزارة التربية تم خلالها تدارس امكانية التعاون المشترك في صيانة المدارس.

وأفادت البلدية عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه تم التباحث خلال الجلسة حول امضاء اتفاقية يتم على أساسها استغلال أموال صندوق الزكاة بالبلدية للقيام بعمليات الترميم.


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215255

Goldabdo  ()  |Mercredi 18 Novembre 2020 à 10h 25m |           
اموال الزكاة تصرف للفقراء و المساكين و لا تصرف لا على المدارس و لا على المساجد و لا غير .



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