باب نات -

أصدرت الاربعاء 18 نوفمبر، الديوانة التونسية بيانا أعلنت من خلاله أنه يمكن لمالكي السيارات والدراجات النارية المنتفعة بنظام الإعفاء الكلي الممنوح بعنوان العودة النهائية للتونسيين المقيمين بالخارج (السلسلة ن ت)، تسوية الوضعية الديوانية وذلك بخلاص 35% أو 40% من مبلغ المعاليم والاداءات المستوجبة حسب سعة الأسطوانة.وأفاد البيان بأنه وإلى جانب التخفيض في قيمة الآداءات المستوجبة فقد تقرّر رفع قيد تحجير التفويت فيها مشيرا إلى أنه سيتواصل العمل بهذه الاجراءات إلى غاية 31 ديسمبر 2020.ورحّب النائب ياسين العياري بهذا الاجراء واعتبر أنه خطوة ايجابية وقال " خطوة قد تكون نافعة لبعض أصحاب السيارات ن.ن في إنتظار صدور قانون ال FCR الجديد الذي سينظم القطاع و يخرجه من أيادي الحكومات و أصدقائهم.