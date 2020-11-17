المدير الجهوي للعدل بالكاف: آلات قيس الحرارة التي تحدث عنها رئيس المجلس الأعلى للقضاء لم تكن في إطار صفقة وانما هي هبة من إحدى الجمعيات

باب نات -

تبعا لتصريح رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم في لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بخصوص تزويد محكمة الكاف بآلات لقيس الحرارة غير صالحة ،أفادت الإدارة الجهوية للعدل بالكاف أن عملية التزود بآلات القيس المذكورة التي اتضح فيما بعد أنها غير صالحة لم تكن في إطار صفقة، وإنما هي في إطار هبة مقدّمة من جمعية الصداقة لكتبة المحاكم، وأنه تم التخلي عن استعمالها وتعويضها بآلات قيس حرارة جديدة في الإبان .وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوسف بوزاخر، أكد اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020، أن بعض آلات قيس الحرارة التي تم توزيعها على محكمة الكاف لم تكن لقيس حرارة جسم الإنسان وإنما لقيس ضغط عجلات العربات.وأوضح بوزاخر في تصريح إثر جلسة إستماع بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، أن الطبيبة المشرفة على الآلات قالت "إنها آلة قيس ضغط العجلات وليس الآدميين".ورجح رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إمكانية وقوع خطأ في صفقة اقتناء أجهزة قيس الحرارة.