رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي

باب نات -

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة مع وفد عن الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي يتقدّمه رئيس الاتحاد، فهمي بليداوي.وعبّر رئيس الحكومة بالمناسبة عن دعمه لوسائل الاعلام الجمعياتي بالجهات لما تضطلع به من دور هامّ على المستويين الوطني والجهوي في التعريف بواقع الجهات الداخلية وفي علاقة بمشاغل المواطنين عن قرب علاوة عن دوره في اثراء المشهد الإعلامي.وأعرب رئيس الحكومة عن تفاعله الإيجابي لجملة من المقترحات التي قدّمها الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي والتي تتّصل خاصة بدعم الإذاعات الجهوية مادّيا وتشريعيا وتقنيا مبرزا حرص الحكومة على انتهاج مقاربة جهوية تشمل مختلف ميادين التنمية بالجهات.