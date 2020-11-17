الكاف: حجز مستلزمات طبية مهربة بقيمة 220 ألف دينار

باب نات -

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالكاف من احباط تهريب كمية من المواد الطبية عبر الحدود التونسية الجزائرية، على متن شاحنتين قادمتين من جهة القصرين في اتجاه مدينة الكاف.وباخضاع الشاحنتين إلى التفتيش الدقيق تبين احتوائها على كمية من المستلزمات الشبه طبية المهربة من القطر الجزائري تتمثل في عدد 300 ألف قفاز طبي وعدد 200 آلة قيس الأكسجين بالدم و عدد 1000 كمامة طبية.وبالتحري مع السائقين تبين وأن أحدهما هو صاحب البضاعة والسائق الثاني يقوم بنقل البضاعة لفائدة المشتبه به الأول.ووفق بلاغ للديوتنة تم تحرير محضر حجز في الغرض وقد بلغت القيمة الجملية للبضائع المحجوزة باعتبار وسائل النقل 220ألف دينار.