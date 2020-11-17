حاتم بولبيار: 10 أشخاص في الطابق الخامس لمبنى النهضة مهمتهم تشويه الخصوم

باب نات -

قال القيادي السابق في حركة النهضة حاتم بولبيار ان الرئيس السابق زين العابدين بن علي و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "كيف كيف "!واكد حاتم بولبيار انه سيترشح للإنتخابات الرّئاسية 2024 مضيفا "كلّ تمويلاتي لحملتي الإنتخابية كانت ذاتيّة".يذكر أن بولبيار كان في أخر الترتيب في الانتخابات الأخيرة.واضاف بولبيار "راشد الغنوشي نحترمو كراجل كبير .. لكن مصلحة تونس قبل كل شيء".واكد حاتم بولبيار ان راشد الغنوشي قبل عن مضض قرار مجلس الشورى بترشيح عبد الفتاح مورو للرّئاسة.من جانب اخر قال بولبيار ان القيادي السابق حمّادي الجبالي سيعود للنهضة.واكد حاتم بولبيار ان ذباب أزرق يخضعون لمكاتب النهضة ومهمتهم الوحيدة ضرب الأعراض عبر شبكات التواصل متابعا " هذه المكاتب في الطابق الخامس لبناية حركة النهضة في مونبليزير".