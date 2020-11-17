حاتم بولبيار: 10 أشخاص في الطابق الخامس لمبنى النهضة مهمتهم تشويه الخصوم

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 07:42 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - قال القيادي السابق في حركة النهضة حاتم بولبيار ان الرئيس السابق زين العابدين بن علي و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي "كيف كيف "!
واكد حاتم بولبيار انه سيترشح للإنتخابات الرّئاسية 2024 مضيفا "كلّ تمويلاتي لحملتي الإنتخابية كانت ذاتيّة".
يذكر أن بولبيار كان في أخر الترتيب في الانتخابات الأخيرة.


واضاف بولبيار "راشد الغنوشي نحترمو كراجل كبير .. لكن مصلحة تونس قبل كل شيء".
واكد حاتم بولبيار ان راشد الغنوشي قبل عن مضض قرار مجلس الشورى بترشيح عبد الفتاح مورو للرّئاسة.
من جانب اخر قال بولبيار ان القيادي السابق حمّادي الجبالي سيعود للنهضة.
واكد حاتم بولبيار ان ذباب أزرق يخضعون لمكاتب النهضة ومهمتهم الوحيدة ضرب الأعراض عبر شبكات التواصل متابعا " هذه المكاتب في الطابق الخامس لبناية حركة النهضة في مونبليزير".


Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 215185

Malek07  (Tunisia)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 09h 56m |           
حاتم دخل النهضة على طمع وخرج منها يسب و يشتم بدافع الطمع أيضا رغم انه ميسور الحال لكن لم .يجد ضالته في النهضة وهو الآن يبحث عنها بسب النهضةو منه كثير في هذه البلاد المنكوبة

BenMoussa  ()  |Mardi 17 Novembre 2020 à 09h 27m |           
هذا إنسان مريض، عقدته في لقبه وارتباطه بالابار اثر على نفسيته وفكره
ومن لم يرم صعود الجبال يعش امد الدهر بين الحفر

Aziz75  (France)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 08h 28m |           
ما هو الجديد في هذه الخزعبلات، لا شيئ. هذا إنسان مريض، عفاه الله، له عقدة، لا أعلم ما هي. لك الحق في الترشح لأي مناسبة إنتخابية. لكن أقول لك الحقيقة، الإنسان العاقل و الحكيم و الكيس، بالشدة على الياء، لا يترشح لمنصب خسره من قبل. في ذيل القائمة. المؤمن الحق لا يلدغ من الجحر مرتين.

Abid_Tounsi  (United States)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 08h 25m |           
أولا : في كل الأحزاب الكبيرة في العالم هنلك فريق متفرغ للجانب الدعائي و الإعلامي و الخصوم... سمه ما شئت، و لك أن تقول "تشويه"، ربما لأنك كنت "ضيفعهم" يوما ما
ثانيا : أليس من الخساسة أن تتكلم عن هذا الآن؟؟ لماذا لم نسمع منك ذلك عندما كنت معهم؟
ثالثا : هل أنت حقا تطمع أن تصبح رئيسا للبلاد؟؟ يا بشر أنت حتى الكلام لا تتقنه، و تتلعثم و تضحك في غير مواضع الضحك... هزلت

Babamomes  (Germany)  |Mardi 17 Novembre 2020 à 08h 03m |           
Ce boulabiar n´apporte rien de nouveau sauf une délation de tres mauvaise qualité. Tous les partis ont un service pareil même le president Trump



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