رئيس الجمهورية يعود الى أرض الوطن بعد اختتام زيارته إلى قطر

Publié le Mardi 17 Novembre 2020 - 00:56 قراءة: 0 د, 24 ث
حل رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الاثنين 16 نوفمبر 2020 بمطار تونس قرطاج قادما من الدوحة في ختام زيارة دولة إلى قطر بدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وكان في استقبال رئيس الدولة لدى حلوله بالمطار كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي ووالي تونس ورئيسة بلدية تونس وعدد من أعضاء الديوان الرئاسي، إلى جانب القائم بأعمال سفارة دولة قطر في تونس.


وحيى رئيس الجمهورية العلم على أنغام النشيد الوطني كما استعرض تشكيلة من الجيوش الثلاثة أدت له التحية.

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