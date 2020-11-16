في ختام تحضيراته: المنتخب الوطني على أتـمّ الاستعداد للعودة بورقة الترشّح

باب نات -

عرفت الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، ارتفاعا لدرجات الحرارة ( 29 درجة ) ومعدّلات الرطوبة ( قاربت ال90%) في مدينة دار السلام التي ستحتضن يوم الثلاثاء مقابلة الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا لحساب المجموعة العاشرة.ووفق بلاغ للجامعة عرف مقرّ إقامة المنتخب الوطني، زيارة اللجنة الطبية المكلّفة من قبل الكنفيدرالية الإفريقية لإخضاع الوفد التونسي إلى اختبارات تقصي فيروس كورونا مثلما ينصّ على ذلك البروتوكول الصحي الذي وضعته الكنفيدرالية بخصوص إقامة المقابلات لحساب الجولتين الثالثة والرابعة.ومساء الاثنين أجرى المنتخب الوطني حصّة تدريبيّة على الميدان الذي سيحتضن المقابلة وقد فضّل المدرّب الوطني منذر الكبيّر برمجة الحصّة انطلاقا من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي باعتبار أن معدّل الرطوبة يكون مرتفعا في الساعة العاشرة مساء (توقيت المقابلة).كما اختار الإطار الفنّي خلال هذه الحصّة تجربة بعض التطبيقات البسيطة والتدرب على الكرات الثابتة حتى يساعد اللاعبين على المحافظة على الانتعاشة البدنية باعتبار طول الرحلة وكذلك تأثير العوامل المناخية في مردود اللاعبين وجاهزيتهم البدنية.وشارك في التمارين كل اللاعبين الذين تمّت دعوتهم لهذا التربّص في هذه الحصّة وقد أظهر جميعهم رغبة كبيرة في رفع التحدي والعودة إلى تونس بورقة الترشح إلى النهائيّات.