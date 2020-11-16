Om Kalthoum - انت عمري
×
Accueil
Politique
Economie
Régions
Société
Culture
Sport
Santé
Médias
Communiqués
Monde
Justice
Tribune
Forum
الدوحة: رئيس الجمهورية يقدم محاضرة أمام جمع غفير من المثقفين والمسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية
Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 17:13
قراءة: 0 د, 12 ث
في لقاء مفتوح لجامعة لوسيل, قدّم رئيس الدولة محاضرة أمام جمع غفير من المثقفين والمسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية و عدد كبير من سفراء البلدان العربية والأجنبية المعتمدين في قطر.
يتبع ....
Tweeter
Commentaires
1
de
1
commentaires pour l'article 215162
Amor2
(Switzerland)
|
Lundi 16 Novembre 2020 à 17h 57m |
الاعلام التونسي العمومي والخاص رديء وتعيس تحكمه ايديولوجيا محنطة ولوبيات فساد، لا يَصلُح ولا يُصلِحُ. يعتبر هذا الاعلام الغير المهني سببا رئيسيا للازمات والصراعات والسقوط الاخلاقي والقِيمي. هذا الاعلام البائس يعتبر نفسه فوق النقد وفوق الاصلاح ويريد ان يؤسس لطائفية قطاعية مقدسة لا تُمسٌ ولا يُقترب منها ويترك لها المجال لفعل ما تشاء كالبقرة عند الهندوس. انه اول مخرّب للثورة ومدمّر للشخصية التونسية فهو الذي اعاد قوى الردّة للمشهد التونسي ونفخ في
الانتهازيين والعملاء واقصى الشرفاء والوطنيين.
بالامس كان هناك مؤتمر للحوار الليبي مرّ مرور الكرام في نشرات اخبارهم واليوم هناك زيارة مهمة لقيس سعيد لدولة قطر مرّت هي الاخرى وكانها حدث عابر. في جميع الدول المحترمة تفتتح نشرات الاخبار بانشطة قياداتها السياسية اليومية لا ن ذلك دورهم وهو حق للمواطن في معرفة الخبر. الاعلام التونسي وخاصة العمومي هو الوحيد في العالم الذي لا يتحدث عن رئيس الدولة ونشاطاته وكان قيس سعيد رئيس لدولة اخرى تقع في المرّيخ
Alerter
En continu
Toutes les news
.
.
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:41
17:11
14:49
12:11
06:59
05:29
21°
25°
% 56
:الرطــوبة
تونــس
17°
3.32 كم/س
:الــرياح
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
25°-17
20°-17
20°-17
20°-16
20°-15
Avoirs en devises
21862,0
(
13 nov
)
Jours d'importation
151
1 € =
3,24510 DT
1$ =
2,75263 DT
Solde Compte du Trésor
(
13 nov
)
1290,5 MDT
Follow @babnet_Tunisie
Babnet
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(
1 490 129
)
وزارة الصحة: 22 وفاة و1065 إصابة
(
188 028
)
فرنسا.. 472 وفاة و31477 إصابة جديد
(
138 495
)
نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع ا
(
88 722
)
الولايات المتحدة.. وفيات كورونا ت
(
61 243
)
عالميًا..إصابات كورونا تتجاوز الـ5
(
60 726
)
إيطاليا.. أعلى حصيلة إصابات يومية
(
53 968
)
كورونا.. 16وفاة في لبنان و8 بالجز
(
34 617
)
للحد من انتشار فيروس كورونا: قرارا
(
34 282
)
هذه حكاية السيارة الادارية
(
28 782
)
حمل عائشة عطيّة خارج إطار الزواج:
(
28 531
)
محمد الغرياني يوضح بشأن تعيينه مست
(
28 112
)
اغلق عليهما باب الغرفة ... زوج يج
(
26 753
)
وفيات كورونا.. 61 في المغرب و 14
(
26 674
)
النيابة العمومية تأذن بفتح بحث ضد
(
26 454
)
العميد هشام المدب حول عمليّة نيس:
(
26 089
)
مجلة jeune afrique : فرنسا أرادت إ
(
26 068
)
فاطمة المسدي تهاجم درة زروق: زواجك
(
26 028
)
قانون الFCR : ياسين العياري يزف ب
(
24 812
)
بسبب تزامن حوار الغنوشي والمكي سمي
(
23 824
)
البحيري يؤكد ان ما ورد في التدوينة
Om Kalthoum - انت عمري
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 215162