   Om Kalthoum - انت عمري  

الدوحة: رئيس الجمهورية يقدم محاضرة أمام جمع غفير من المثقفين والمسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية

Publié le Lundi 16 Novembre 2020 - 17:13 قراءة: 0 د, 12 ث
في لقاء مفتوح لجامعة لوسيل, قدّم رئيس الدولة محاضرة أمام جمع غفير من المثقفين والمسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية و عدد كبير من سفراء البلدان العربية والأجنبية المعتمدين في قطر.

يتبع ....






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215162

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 16 Novembre 2020 à 17h 57m |           
الاعلام التونسي العمومي والخاص رديء وتعيس تحكمه ايديولوجيا محنطة ولوبيات فساد، لا يَصلُح ولا يُصلِحُ. يعتبر هذا الاعلام الغير المهني سببا رئيسيا للازمات والصراعات والسقوط الاخلاقي والقِيمي. هذا الاعلام البائس يعتبر نفسه فوق النقد وفوق الاصلاح ويريد ان يؤسس لطائفية قطاعية مقدسة لا تُمسٌ ولا يُقترب منها ويترك لها المجال لفعل ما تشاء كالبقرة عند الهندوس. انه اول مخرّب للثورة ومدمّر للشخصية التونسية فهو الذي اعاد قوى الردّة للمشهد التونسي ونفخ في
الانتهازيين والعملاء واقصى الشرفاء والوطنيين.
بالامس كان هناك مؤتمر للحوار الليبي مرّ مرور الكرام في نشرات اخبارهم واليوم هناك زيارة مهمة لقيس سعيد لدولة قطر مرّت هي الاخرى وكانها حدث عابر. في جميع الدول المحترمة تفتتح نشرات الاخبار بانشطة قياداتها السياسية اليومية لا ن ذلك دورهم وهو حق للمواطن في معرفة الخبر. الاعلام التونسي وخاصة العمومي هو الوحيد في العالم الذي لا يتحدث عن رئيس الدولة ونشاطاته وكان قيس سعيد رئيس لدولة اخرى تقع في المرّيخ



En continu

Toutes les news
.
.
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:11 14:49 12:11 06:59 05:29
21°
 25° % 56 :الرطــوبة
تونــس 17°
3.32 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
25°-1720°-1720°-1720°-1620°-15
  • Avoirs en devises
    21862,0

  • (13 nov)
  • Jours d'importation
    151
  •              1 € = 3,24510 DT        1$ =2,75263 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 nov)   1290,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة