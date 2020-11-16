الدوحة: رئيس الجمهورية يقدم محاضرة أمام جمع غفير من المثقفين والمسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية

في لقاء مفتوح لجامعة لوسيل, قدّم رئيس الدولة محاضرة أمام جمع غفير من المثقفين والمسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية و عدد كبير من سفراء البلدان العربية والأجنبية المعتمدين في قطر.يتبع ....