رئيس الجمهورية في زيارة إلى مجلس الشورى في الدوحة

باب نات -

أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 زيارة إلى مجلس الشورى في الدوحة، حيث كان في استقباله رئيس المجلس أحمد بن عبد الله آل محمود.وكانت الزيارة فرصة للحديث عن المرحلة الجديدة التي تعيشها قطر، واستعدادها لتنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى وذلك في أكتوبر من العام المقبل.وثمن رئيس الدولة قرار الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تنظيم هذه الانتخابات، معتبرا أنها مبادرة رائدة وخطوة هامة تحسب لفائدة قطر.وقدم بالمناسبة لمحة عن الدستور التونسي وظروف صياغته، معربا عن استعداد تونس لتقديم خبراتها اللازمة وتوفير ما تستحقه قطر من مساعدات في هذا المجال.ومن جانبه عبر رئيس مجلس الشورى عن إعجابه بالتجربة التونسية في صياغة الدستور وفي بناء المسار الديمقراطي، معربا عن التطلع إلى مزيد التعاون مع تونس في انتخابات المجلس.وأشاد بموقف تونس الثابت إزاء القضية الفلسطينية، كما توجه بالشكر إلى بلادنا على احتضانها للحوار السياسي الليبي والسعي إلى إيجاد تسوية سياسية سلمية للمسألة الليبية.