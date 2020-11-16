رئيس الجمهورية قيس سعيّد يترأس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري

باب نات -

تم اليوم الإثنين 16 نوفمبر 2020 بالعاصمة القطرية الدوحة الإعلان عن إنشاء الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وإسناد رئاستها لرئيس الجمهورية قيس سعيد.وستعقد هذه الرابطة مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر من العام المقبل.جاء ذلك في ختام لقاء مفتوح مع رئيس الجمهورية قيس سعيد نظمته جامعة لوسيل، وقدم خلاله رئيس الدولة محاضرة أمام جمع غفير من الإعلاميين والمثقفين والمسؤولين عن مؤسسات اقتصادية وإعلامية، كما حضره عدد كبير من سفراء البلدان العربية والأجنبية المعتمدين في قطر.ومثل هذا اللقاء الذي أداره الدكتور علي بن فطيس المري، النائب العام لدولة قطر، مناسبة للحديث عن الأنظمة السياسية عموما والتجربة الدستورية في تونس على وجه الخصوص.وأكد رئيس الجمهورية على أن الدساتير يجب أن تكون مستبطنة في وجدان كل مواطن و كل إنسان، مشددا على ضرورة أن يكون الشباب فاعلا في صنع القرار السياسي.وتوجه الدكتور علي بن فطيس المري بالشكر لرئيس الدولة على قبوله ترؤس الرابطة مشيرا إلى حرص قطر على الاستفادة من التجربة التونسية في تنظيم أول انتخابات لمجلس الشورى والتي ستقام في شهر أكتوبر المقبل.