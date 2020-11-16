صورة اليوم من قسم كوفيد بطبربة: يتسلّحون بأكياس الفضلات لحماية أنفسهم

تم الاثنين 16 نوفمبر، افتتاح قسم كوفيد بالمستشفى المحلي بطبربة من ولاية منوبة وذلك بطاقة استيعاب قدرها 10 أسرة وسيتناوب على العمل بهذا القسم حوالي 22 اطار طبي.ودخل القسم حيّز العمل في ظل ظروف سيئة جدّا تتمثل بالأساس في نقص التجهيزات وأدوات الوقاية والحماية وترجمتها أكياس الفضلات التي اتخذ منها الاطارات الطبية والشبه الطبي بالقسم أزياء لهم.وعلّق النشطاء بالقول "عشرات المليارات تبرّع بها التونسيون لتوفير المستلزمات الطبية في المستشفيات لكن الحكومة توفّر لللأطباء وأعوان الصحة ساشيات بوبال، انها تونس بلد 3000 سنة حضارة".