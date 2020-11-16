القاضي علي الشورابي: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي المسؤولة عن إسقاط القائمات الانتخابية

قال القاضي علي الشورابي في برنامج "صحافة الأحد" على "راديو ماد" أن مسؤولية إسقاط القائمات الانتخابية أو معاقبة نائب تلقى مالا فاسدا هي من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت رقابة القضاء الاداري.جاء هذا في تعليقه على التقرير الأخير الصادر عن محكمة المحاسبات والاخلالات التي صدرت عن بعض الأحزاب خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية 2019.