'Hold up ' :فيلم فرنسي حول فيروس كورونا يثير جدلا كبيرا

أثار فيلم ' هولد آب ' الفرنسي حول فيروس كورونا و الذي تم عرضه على الأنترنات يوم 11 نوفمبر الجاري جدلا إعلاميا كبيرا حيث قدم الفيلم فيروس كورونا باعتباره مدخلا للسيطرة على المجتمعات من قبل الحكومات و مؤامرة عالمية من قبل مجموعة 'ظل' .لأكثر من ساعتين وأربعين دقيقة بقليل ، ادعى المؤلفون أنهم يروون القصة السرية لـ Covid-19. هناك مجموعة من الضيوف ، بما في ذلك بعض الأسماء المرموقة مثل وزير الصحة الفرنسي السابق فيليب دوست بلازي ، الذي ، مع ذلك ، نأى بنفسه عن محتوى الفيلم.وطرح الفيلم عديد الأسئلة التي لا تزال دون اجابة حول أصل الفيروس مشيرا الى ، الخطاب المتقلب من السلطات الصحية حول فائدة ارتداء القناع.الجدل حول استخدام هيدروكسي كلوروكين هو أحد العناصر المركزية حيث يدافع الفيلم الوثائقي عن الأطروحة التي تفيد بأنه سيكون هناك "قسوة" ضد بروتوكول ديدييه راولت ، ومع ذلك يعتبر فعالًا من قبل العديد من المتحدثين مثل كريستيان بيرون أو فيليب دوست بلازي.ومن بين المسؤولين المعينين لهذه العصابة المفترضة ، والتي تهدف إلى الترويج لصناعة الأدوية ، هناك أطباء فرنسيون ، مثل كارين لاكومب ، وكذلك الأمريكي أنتوني فاوتشي ، وفق الفيلم.، يسلم الفيلم الوثائقي الميكروفون إلى الصيدلي سيرج رايدر. بالنسبة له ، فإن تصريح الحكومة ببيع الدواء المهدئ ريفوتريل في الصيدليات هو الباب المفتوح لإضفاء الشرعية على القتل الرحيم لكبار السن: "لم يتم إحضارهم إلى العناية المركزة فحسب ، بل إنهم جهزوا حقنة ريفوتريل بأمر رئيسي لإنهائهم تمامًا عندما كانوا بالفعل في ضائقة تنفسية' .ويطور الفيلم الوثائقي النظرية القائلة بأن هذه الأزمة الصحية برمتها ليست سوى مؤامرة النخبة للسيطرة علينا بشكل أفضل ، و حتى لتقليل عدد سكان العالميشار الى أن هذا الفيلم الوثائقي موّل مواطنيا بقرابة 200 ألف أورو و ذلك عن طريق تبرعات على الانترنات.( المصدر : راديو ديوان)