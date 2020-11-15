رئيس الجمهورية يلتقي مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين بقطر

باب نات -

في إطار زيارة الدولة التي يؤديها إلى قطر، عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد بمقر إقامته بالدوحة لقاء مع عدد من أفراد الجالية التونسية المقيمين بقطر .ومثل اللقاء وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية فرصة لطرح جملة من المشاغل التي تتعلق بالتونسيين المقيمين في قطر، فضلا عن التحاور مع رئيس الدولة بخصوص جملة من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.