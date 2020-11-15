مهدي بن غربية: ياسين ابراهيم يحاول الانتقام مني بسبب ملف بنك لازار

قال النائب ورجل الأعمال مهدي بن غربية في حوار على قناة التاسعة ان التهم الموجهة إليه بالفساد محاولة لتشويهه سياسيا.
واكد بن غربية ان قضية التونيسار المرفوعة ضده حفظت لدى القضاء متابعا " القضية رغم أنها رفعت من الشركة ضد عدد من موظفيها وليست ضدي لكن رغم ذلك حفظت".
وتابع بن غربية " للاسف الشديد موقفي المعارض لملف بنك "لازارد" والتي تورط فيها الوزير السابق ياسين ابراهيم دفعته إلى توجيه اتهامات بالفساد ضدي متابعا " حينها قمت بدوري كنائب ولست نادما". وتابع بن غربية " من يريد أن يحاسبني أمامه القضاء وليس تخصيص صفحات سبونسوريزي لتوجيه تهم زائفة".
واكد بن غربية ان قضية التونيسار المرفوعة ضده حفظت لدى القضاء متابعا " القضية رغم أنها رفعت من الشركة ضد عدد من موظفيها وليست ضدي لكن رغم ذلك حفظت".
وتابع بن غربية " للاسف الشديد موقفي المعارض لملف بنك "لازارد" والتي تورط فيها الوزير السابق ياسين ابراهيم دفعته إلى توجيه اتهامات بالفساد ضدي متابعا " حينها قمت بدوري كنائب ولست نادما". وتابع بن غربية " من يريد أن يحاسبني أمامه القضاء وليس تخصيص صفحات سبونسوريزي لتوجيه تهم زائفة".
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