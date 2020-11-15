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بولبابه سالم لقناة الغد : ترشح الغنوشي لولاية ثالثة صار يهدد وحدة النهضة جديا

Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 - 21:10 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته ليلة السبت في قناة الغد ان اجتماع مجلس شورى النهضة للنظر في موعد المؤتمر القادم لن يكون ذا جدوى هذه المرة بعد تصاعد الخلافات بين القيادات التاريخية للحزب و موجة العرائض و الاستقالات التي يطالب اصحابها رئيس الحركة راشد الغنوشي بالاعلان صراحة و قبل المؤتمر عدم ترشحه لرئاسة الحزب و احترام نظامه الداخلي .
وأوضح بولبابه سالم ان الخلافات اليوم داخل النهضة صارت جدية و خطيرة و ليست مثل سابقاتها وهي تهدد وحدة الحركة .

وكانت حركة النهضة، أوضحت مساء يوم الأحد في بلاغ توضيحي، أن 24 عضوا في مجلس شورى الحركة انسحبوا من أشغال الدورة 44 للمجلس، وذلك احتجاجا على جدول الأعمال الذي تم تعديله بعد ذلك استجابة لطلب عدد من الأعضاء.




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