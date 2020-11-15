الجهل بالبروتوكول يضع بعض النخب في موقف محرج

باب نات - نشر العديد من الكتاب والناشطين على الفايسبوك صور إستقبال الرئيس التونسي قيس سعيد في زيارته إلى دولة قطر وقد أشار هؤلاء إلى أن استقباله لا يليق برئيس دولة في حين أن ذلك يعتبر حسب مصادر مطلعة جهلا واضحا ببروتوكول الدول لأن كل دولة لها طريقة معينة تستقبل بها كل الضيوف دون استثناءات وهو ما حصل مثلا عند زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى قطر حيث كانت في استقباله نفس الشخصية التي استقبلت الرئيس قيس سعيد وهي نائب رئيس مجلس الوزراء خالد العطية.



غير أن البعض دخل في مقارنة مع استقبالات في دول أخرى دون التثبت أو الإحاطة بابجديات البروتوكول في قطر وغيرها وهو خطأ عادة ما يقع فيه بعض الراغبين في التشويش على الزيارة.

لكن عادة ما يضع مثل هذا الجهل أصحابه موضع سخرية من طرف الناشطين على شبكة الفايسبوك.



