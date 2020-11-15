بولبابه سالم لقناة نسمة: الدولة كائن حي و مفكر و علينا ان ندرك ان ليبيا هي العمق الاستراتيجي لتونس

باب نات -

قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج تغطية خاصة‎ على قناة نسمة بمناسبة فتح المعابر الحدودية بين تونس و ليبيا ان ليبيا هي العمق الاستراتيجي لتونس و الأمن القومي لبلدنا يبدا من طرابلس و الجزائر ملاحظا ان الدولة كائن حي و مفكر و يجب ان تعيد صياغة سياستها الخارجية و كينونتها الثقافية و النفسية في فضائها الجغرافي و الاقليم المغاربي ، و اكد ان جزء كبير من مشاكل تونس في المجال الفلاحي و التجاري و السياحي له حلول في السوق الليبية .يذكر أنه تم فتح معبر راس جدير الحدودي ظهر أمس امام المسافرين في الاتجاهين بعد غلق دام حوالي 8 اشهر.وقد تميزت حركة المسافرين مع اعادة فتح المعبر بنسق ضعيف في الساعات الاولى في الاتجاهين مع الالتزام بتطبيق اجراءات البرتوكول الصحي بما يقتضيه من استظهار للتحليل يكون سلبيا وتوفر البنية التحتية المناسبة ومنها غرف العزل وفريق صحي لتأمين مختلف الاجراءات مع تواصل عملية التعقيم لوسائل النقل الى جانب بقية الاجراءات العادية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة .وقد سجلت عودة فتح معبر راس الجدير تفاعلا ايجابيا من مواطني البلدين حيث اعرب عدد من الليبيين الوافدين الى تونس عن فرحتهم لفتحه وعن حاجة البلدين لبعض كجزء لا ينفصل بحكم العلاقات التاريخية التي تربطهما سواء منها الصلات العائلية او العلاقات الاقتصادية الضرورية.