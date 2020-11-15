   Om Kalthoum - أنت الحب  

بولبابه سالم لقناة نسمة: الدولة كائن حي و مفكر و علينا ان ندرك ان ليبيا هي العمق الاستراتيجي لتونس

Publié le Dimanche 15 Novembre 2020 - 09:06 قراءة: 1 د, 3 ث
باب نات - قال الكاتب الصحفي و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في برنامج تغطية خاصة‎ على قناة نسمة بمناسبة فتح المعابر الحدودية بين تونس و ليبيا ان ليبيا هي العمق الاستراتيجي لتونس و الأمن القومي لبلدنا يبدا من طرابلس و الجزائر ملاحظا ان الدولة كائن حي و مفكر و يجب ان تعيد صياغة سياستها الخارجية و كينونتها الثقافية و النفسية في فضائها الجغرافي و الاقليم المغاربي ، و اكد ان جزء كبير من مشاكل تونس في المجال الفلاحي و التجاري و السياحي له حلول في السوق الليبية .


يذكر أنه تم فتح معبر راس جدير الحدودي ظهر أمس امام المسافرين في الاتجاهين بعد غلق دام حوالي 8 اشهر.

وقد تميزت حركة المسافرين مع اعادة فتح المعبر بنسق ضعيف في الساعات الاولى في الاتجاهين مع الالتزام بتطبيق اجراءات البرتوكول الصحي بما يقتضيه من استظهار للتحليل يكون سلبيا وتوفر البنية التحتية المناسبة ومنها غرف العزل وفريق صحي لتأمين مختلف الاجراءات مع تواصل عملية التعقيم لوسائل النقل الى جانب بقية الاجراءات العادية المتعلقة بالتفتيش والمراقبة .

وقد سجلت عودة فتح معبر راس الجدير تفاعلا ايجابيا من مواطني البلدين حيث اعرب عدد من الليبيين الوافدين الى تونس عن فرحتهم لفتحه وعن حاجة البلدين لبعض كجزء لا ينفصل بحكم العلاقات التاريخية التي تربطهما سواء منها الصلات العائلية او العلاقات الاقتصادية الضرورية.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 215077



En continu

Toutes les news

الأحد 15 نوفمبر 2020 | 29 ربيع الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:41 17:12 14:50 12:11 06:58 05:28
21°
 23° % 35 :الرطــوبة
تونــس 17°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
23°-1724°-1720°-1720°-1719°-16
  • Avoirs en devises
    21862,0

  • (13 nov)
  • Jours d'importation
    151
  •              1 € = 3,24510 DT        1$ =2,75263 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 nov)   1290,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة