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لطفي العبدلي: جماعة عبير بحثوا في مصدر أموالي في الداخل والخارج كي يبتزّوني ‎

Publié le Samedi 14 Novembre 2020 - 22:03 قراءة: 0 د, 31 ث
باب نات - قال الممثل الكوميدي لطفي العبدلي في حوار على قناة التاسعة انه لن يجرأ على الاتصال برئيس الجمهورية لطلب تدخّل لقضاء حاجة مضيفا .. "و فما ناس يجيوني يطلبو مني مقابلته"

وأضاف العبدلي "اريد انتقاد كل السياسيين دون تحفظ لاني سليط اللسان متابعا " دخلت في صراع مع سياسيين واحزاب على غرار الحزب الدستوري الحر وزعيمته عبير موسى".
وتابع لطفي العبدلي "جماعة عبير قاموا بالتثبت من مصدر اموالي في الداخل والخارج خاصة في فرنسا وتثبتوا من علاقاتي لغاية وحيدة وهي تشويهي".

وقال العبدلي " حاولوا اتهامي بتبييض الاموال والفساد لكن دون دليل والغاية وحيدة وهي الإعتذار".




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