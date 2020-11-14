الحبيب بوعجيلة: نتيجة زيارة قيس سعيد الى قطر 3700 مليون دينار لفائدة تونس

أشار السبت 14 نوفمبر، الاعلامي حبيب بوعجيلة الي أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي قطر ستكون ايجابية الي حد كبير وكشف أن نتيجتها 3700 مليون دينار لفائدة تونس.واعتبر أن نتائج هذه الزيارة الي جانب فتح معبر رأس الجدير يبشران بانفراج واستقرار للوضع العام بالبلاد.وقال في تدوينة بصفحته علي الفايسبوك "ثلاثة الاف و سبعمائة مليار نتيجة زيارة الرئيس قيس سعيد الى قطر، فتح معبر راس جدير و انفراج اقتصادي في الجنوب بحول الله...استقرار تونس و سلامتها فرح في قلوب محبيها و وخزة في عيون المتامرين عليها ...اللهم اجعل هذا البلد امنا و ارزق اهله من الثمرات".يذكر ان الرئيس قيس سعيد بدأ السبت زيارة الي قطر تستمر 3 أيام وتم في الاثناء اعادة فتح معبر راس الجدير واعادة الحركة الجوية بين تونس وليبيا.