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الحبيب بوعجيلة: نتيجة زيارة قيس سعيد الى قطر 3700 مليون دينار لفائدة تونس

Publié le Samedi 14 Novembre 2020 - 20:34 قراءة: 0 د, 38 ث
أشار السبت 14 نوفمبر، الاعلامي حبيب بوعجيلة الي أن زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد الي قطر ستكون ايجابية الي حد كبير وكشف أن نتيجتها 3700 مليون دينار لفائدة تونس.
واعتبر أن نتائج هذه الزيارة الي جانب فتح معبر رأس الجدير يبشران بانفراج واستقرار للوضع العام بالبلاد.

وقال في تدوينة بصفحته علي الفايسبوك "ثلاثة الاف و سبعمائة مليار نتيجة زيارة الرئيس قيس سعيد الى قطر، فتح معبر راس جدير و انفراج اقتصادي في الجنوب بحول الله...استقرار تونس و سلامتها فرح في قلوب محبيها و وخزة في عيون المتامرين عليها ...اللهم اجعل هذا البلد امنا و ارزق اهله من الثمرات".


يذكر ان الرئيس قيس سعيد بدأ السبت زيارة الي قطر تستمر 3 أيام وتم في الاثناء اعادة فتح معبر راس الجدير واعادة الحركة الجوية بين تونس وليبيا.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 215061

Aziz75  (France)  |Samedi 14 Novembre 2020 à 21h 45m |           
دائما و أبدا في تونس نمدوا أيدينا للآخرين. يا كريم متع الله أعطونا نبنوا مدرسة أو طريق أو قنطرة أو مستشفى أو خلاص الموظفين. بركة السماء لا تنزل على شعب يأكل مما لا يزرع و يلبس مما لا ينسج و يركب مما لا يصنع. هذا غير مقبول و لا معقول في القرن الواحد و العشرين. لنا كل ما في وسعنا فعله و الحمد لله، لكن العزيمة و الإرادة السياسية غير قادرة على الإتباع. هناك عوائق إدارية و بيروقراطية علينا تداركها و الإسراع في الإصلاحات الواحب إتخاذها عاجلا. علينا
الخروج من هذا التبعية العوجا و العمياء و التي تربطنا إلى الإقتصاد الأوروبي الذي يتحكم في كل صغيرة و كبيرة. علينا تشجيع الأدمغة في كل الميادين و مد يد المساعدة لهم و تشجيع و تنويع الإنتاج الفلاحي بإدخال أنواع غير موجودة في تونس، تشجيع الصناعة محليا في كل الميادين حتى نستغنى شيئا ما عن الإستراد من الخارج و يعوق ميزان الدوفعات. كفانا من السياحة التي تهدر قواتنا من غير فائدة تذكر.

Cartaginois2011  (Nigeria)  |Samedi 14 Novembre 2020 à 21h 15m |           
الى جانب عودة اللانشطة البترولية الى سالف عملها،واكيدا سوف تجد الحكومة حلّا لانتاج ونقل الفسفاط



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