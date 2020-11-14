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مجلة Paris Match الفرنسية تنقل رواية جديدة و مختلفة عن سابقتها لشقيق منفّذ عملية نيس حول آخر مكالمة جمعته به

Publié le Samedi 14 Novembre 2020 - 16:30 قراءة: 1 د, 40 ث
باب نات - طارق عمراني - نشرت مجلة باري ماتش paris match تقريرا استقصائيا مطولا تحت عنوان

Attentat de Nice : sur les traces de Brahim Aouissaoui en Tunisie



حول ماضي ابراهيم العيساوي منفذ العملية الارهابية بنيس و التي استهدفت الشهر الماضي كنيسة نوتردام و راح ضحية العملية 3 اشخاص.

و تنقل مراسل المجلة لمدينة صفاقس اين التقى بأفراد عائلة العيساوي و نقل التقرير رواية نسيم العيساوي شقيق ابراهيم الذي اكد انه تلقى مكالمة هاتفية عبر تطبيق الface time نصف ساعة فقط قبل القيام بالعملية حيث كان في محطة القطارات بنيس و نقل له صورا من دورة مياه المحطة قائلا "أنظر الى نظافتها إنها أنظف من تلك التي عندنا " ليخرج من المحطة و يلتقط صورة أمامها قبل أن يتوجه عبر الطرقات المتفرّعة من المحطّة مترجلا الى الكنيسة مستغرقا 10 دقائق لينفذ العملية الارهابية ...

و رواية شقيق العيساوي التي نقلتها المجلة الفرنسية تختلف جذريا عن الرواية السابقة التي صرّح بها لقناة العربية حيث أكد بأن شقيقه اتصل به ليلة العملية من مدرج الكنيسة حيث أكد له ان سيضطر للمبيت في المكان حتى النهار ...

شقيق العيساوي اكد أيضا في شهادته لقناة العربية ان المدرج الذي ظهر في الصورة هو ذات المدرج الذي ظهر فيه ابراهيم العيساوي مصابا بعد العملية الارهابية .

يذكر ان وكيل الجمهورية الفرنسية بنيس كان أكد في نقطة اعلامية تلت العملية بأن ابراهيم العيساوي قد خرج من محطة القطار على السادسة و 50 دقيقة بعد ان قام بتغيير حذائه بحسب ماوثقته كاميروات المراقبة قبل ان يتجه للكنيسة و ينفذ العملية الارهابية ...
رواية نسيم العيساوي التي نقلتها المجلة الفرنسية تختلف جذريا عن الرواية التي نقلتها قناة العربية ...

و في ذات السياق كان العميد هشام المدب قد طالب في مداخلة على قناة الزيتونة من السلطات الفرنسية تمكين نظيرتها التونسية من تسجيلات كاميروات المراقبة للتأكد من صحة الرواية الفرنسية الرسمية محذرا في ذات الوقت من تصفية العيساوي المتأثر بجروحه
و عن الحالة الصحية لابراهيم العيساوي افادت باري ماتش في ذات التقرير بأنه في حالة صحية دقيقة مما أجل عملية استنطاقه في المستشفى علاوة على إصابته بفيروس كورونا.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 215043

Karimyousef  (France)  |Samedi 14 Novembre 2020 à 18h 51m |           
Ce terroriste a été transféré dans un hôpital parisien suite à la dégradation de son état de santé à Nice. La France met tout en œuvre pour que son état de santé s'améliore pour pouvoir l'interroger.
De ce fait il serait temps d'arrêter avec les scénarios complotistes ; la France est soucieuse de connaître les motifs de son acte meurtrier et les éventuels complices et commanditaires.



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