في اريانة دورية أمنية تطيح بتاجر محكوم ب41 سنة سجنا

باب نات - تمكنت مصلحة المتابعة الميدانية بالإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب يوم أمس 13 نوفمبر الجاري، من إلقاء القبض على 4 مفتش عنهم من متساكني ولاية أريانة من أجل قضايا حق براكاجات وسرقات .

وقد كان من بينهم تاجر محكوم ب41 سنة و5 أشهر سجنا من أجل "إصدار شيكات بدون رصيد".

باستشارة النيابة العمومية اذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم...



