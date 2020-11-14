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في اريانة دورية أمنية تطيح بتاجر محكوم ب41 سنة سجنا

Publié le Samedi 14 Novembre 2020 - 11:07 قراءة: 0 د, 19 ث
باب نات - تمكنت مصلحة المتابعة الميدانية بالإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب يوم أمس 13 نوفمبر الجاري، من إلقاء القبض على 4 مفتش عنهم من متساكني ولاية أريانة من أجل قضايا حق براكاجات وسرقات .
وقد كان من بينهم تاجر محكوم ب41 سنة و5 أشهر سجنا من أجل "إصدار شيكات بدون رصيد".
باستشارة النيابة العمومية اذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم...

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