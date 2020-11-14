في اريانة دورية أمنية تطيح بتاجر محكوم ب41 سنة سجنا

باب نات - تمكنت مصلحة المتابعة الميدانية بالإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب التابعة لإدارة مكافحة الإرهاب يوم أمس 13 نوفمبر الجاري، من إلقاء القبض على 4 مفتش عنهم من متساكني ولاية أريانة من أجل قضايا حق براكاجات وسرقات .
وقد كان من بينهم تاجر محكوم ب41 سنة و5 أشهر سجنا من أجل "إصدار شيكات بدون رصيد".
باستشارة النيابة العمومية اذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم...
وقد كان من بينهم تاجر محكوم ب41 سنة و5 أشهر سجنا من أجل "إصدار شيكات بدون رصيد".
باستشارة النيابة العمومية اذنت بالإحتفاظ بهما وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم...
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