الدايمي: موظف في التونيسار طرد مرتين ودخل السجن لعامين يضغط لتعيين رئيس مدير عام جديد

باب نات -

"التونيسار المنكوبة !!

يتم منذ يومين تداول خبر تسمية وشيكة لرئيس مدير عام جديد لشركة الخطوط التونسية بعد أن انتهت المسرحية الهزلية التي قام بها وزير النقل معز شقشوق بتعيين كفاءة وطنية عالية في الطيران على رأس الشركة (واصف العيادي) دون اعلامه قبل أن يتم اعفاءه دون اعلامه مع افتعال حملة تشويه ضده.



أوساط الباندية المتسترين بالغطاء النقابي في الشركة سعداء بالخيار الذي وجهه وزير النقل الى رئاسة الحكومة. ودفعوا الى اصدار بيان لجامعة النقل اليوم للضغط على رئيس الحكومة لاصدار التعيين . وأحدهم يتباهى أنه هو من عين الرئيس المدير العام الجديد.



الشخص الذي يقول أنه هو من عين المدير هو صاحب المسار المهني المرفق.



شخص دخل الشركة كعامل وقتي سنة 1989 ثم تحصل على عقد بعد سنتين ليتم ادماجه كعون في الشركة سنة 1994، ويتعرض للطرد مرتين كل مرة لمدة شهرين. ويدخل السجن لمدة عامين بتهمة العنف وتتم اعادته بالوساطات وتسجيل الغياب بعامين على أساس عطلة بدون أجر ..



ثم يتذكر في 2004 أن عنده باكالوريا من عام 1991 !! (وهناك تحقيق مفتوح في تزوير شهادة)، ويتحصل بذلك على ترقية استثنائية ليصل الى عون استغلال مختص. ثم يتم ارساله على حساب الأعوان الشرفاء الى مهمة بأربع سنوات في الخارج قبل أن يعود ويواصل مسار الترقيات ..



لو وافق رئيس الحكومة على هذه الفضيحة .. فلن يكون لقراره سوى معنى واحد: أنه يريد اغلاق الخطوط التونسية ودفنها الى الابد."

أفاد رئيس منظمة رقابة عماد الدايمي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان موظف طرد مرتين من الخطوط التونسية ودخل السجن لسنتين بسبب العنف وتتم إعادته بالوساطات يقف وراء محاولات تعيين رئيس مدير عام جديد للشركة.وقال الدايمي ان النقابيين يضغطون على رئيس الحكومة لقبول التعيين بعد اقراره من وزير النقل معز شقشوق.